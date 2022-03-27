مستشفى الحريري أهاب بموظفيه العودة الى أعمالهم: نعمل للبت بزيادة الرواتب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2022 - 19:30

مستشفى الحريري أهاب بموظفيه العودة الى أعمالهم: نعمل للبت بزيادة الرواتب

منذ 39 mins 27 March، 2022
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