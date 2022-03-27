رابطة موظفي الادارة العامة دعت الى الاعتصام أمام مبنى المالية في طرابلس الاربعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2022 - 19:30

رابطة موظفي الادارة العامة دعت الى الاعتصام أمام مبنى المالية في طرابلس الاربعاء

منذ 41 mins 27 March، 2022
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