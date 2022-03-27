كبير المفاوضين الروس : وفدا موسكو وكييف أجريا اليوم جولة محادثات عبر الفيديو وتم الاتفاق على عقد اجتماع حضوري جديد في 29-30 مارس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2022 - 19:30

كبير المفاوضين الروس : وفدا موسكو وكييف أجريا اليوم جولة محادثات عبر الفيديو وتم الاتفاق على عقد اجتماع حضوري جديد في 29-30 مارس

منذ 44 mins 27 March، 2022
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