الأمم المتحدة تحذر أن عدد الناس الذين يعانون من المجاعة الحادة في السودان قد يرتفع بضعفين خلال الأشهر القادمة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2022 - 19:28

الأمم المتحدة تحذر أن عدد الناس الذين يعانون من المجاعة الحادة في السودان قد يرتفع بضعفين خلال الأشهر القادمة

منذ 51 mins 27 March، 2022
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