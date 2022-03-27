الأمم المتحدة تحذر أن عدد الناس الذين يعانون من المجاعة الحادة في السودان قد يرتفع بضعفين خلال الأشهر القادمة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 27 2022 - 19:28
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
إعلام العدو: اجتماع "إسرائيلي" عربي أميركي على مستوى وزراء الخارجية في "إسرائيل" وإيران في صلب المحادثات
إعلام العدو: وضع الجيش "الإسرائيلي" في حالة تأهب في الجنوب خوفاً من التهديدات الجوية خلال لقاء النقب
حركة حماس: مشاركة وزراء خارجية الإمارات والمغرب والبحرين ومصر بقمة مع العدو سلوك يتناقض مع مصالح الأمة الرافضة للتطبيع
حماس: مثل هذه اللقاءات لا تخدم سوى العدو في تكريس عدوانه المتواصل ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا
حركة الجهاد الإسلامي: إجتماع عدد من الدول العربية مع "إسرائيل" وأميركا في النقب المحتل يعكس ضياع الهوية العربية
القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية: ندين قمة العار السداسية على أنقاض منازل الشعب الفلسطيني في النقب الصامد
لجان المقاومة في فلسطين: إجتماع وزراء الخارجية العرب في النقب إمعان بالسقوط المدوي والتطبيع المخزي مع العدو الصهيوني
لجان المقاومة في فلسطين: جريمة التطبيع لا تمثل الشعوب العربية التي ترفض بشدة الركوع والخنوع للعدو الصهيوني
وزير الخارجية الأميركي من تل أبيب: التطبيع أصبح أمراً طبيعياً ونعمل على ضم المزيد من الدول لاتفاقات إبراهام
بلينكن: واشنطن ملتزمة في منع إيران من امتلاك السلاح النووي والعودة إلى الاتفاق النووي هي الخطة الأفضل
وزير الخارجية الإيراني: الأولوية الرئيسية بالنسبة لإيران هي تحقيق مصالحها الاقتصادية بشكل كامل ورفع العقوبات
كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا: لو تحلى الجانب الأميركي بالواقعية فمن الممكن الوصول إلى الاتفاق
مساعد وزير النفط الإيراني: الوزارة اتخذت الترتيبات اللازمة لتطوير وتشغيل حقل "آرش" المشترك في الخليج
بلدة أنصار تشيع باسمة عباس وبناتها الثلاث ضحايا الجريمة المروِّعة بمشاركة حاشدة من أبناء البلدة والجوار وفعاليات المنطقة
السيد هاشم صفي الدين: من يرفض العرض الإيراني في تأمين الكهرباء هو المسؤول الأول والمباشر عن كل ما يصيب اللبنانيين
الشيخ نبيل قاووق: ندعو إلى تحقيق أكبر نسبة مشاركة في الاستحقاق الانتخابي لإفساد مخططات السفارة الأميركية وأدواتها
الشيخ علي دعموش: كلما اقتربنا من موعد الانتخابات كلما اشتدت الحملة الأميركية على المقاومة
النائب إبراهيم الموسوي: العدو الصهيوني يسعى اليوم لكسر قوة المقاومة عبر الضغط على بيئتها
الشيخ أحمد قبلان: المطلوب من الحكومة تعويم العملة الوطنية وليس التفتيش عن طريقة لحماية الرؤوس التي حان قطافها
الدفاع الروسية: قواتنا دمرت بأسلحة جوية قاعدة وقود كبيرة في "لفوف" كانت توفر الوقود للقوات الأوكرانية بالمناطق الغربية
الرئيس الأوكراني: نطالب الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مخازنها لبلادنا
الرئيس الأوكراني: نطالب الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مخازنها لبلادنا
البيت الأبيض: بايدن لم يقصد المطالبة بتغيير الحكم في روسيا بل بعدم السماح لبوتين بالاستقواء على جيرانه في المنطقة
السفير الروسي لدى وارسو: أستبعد قطع العلاقات بين روسيا وبولندا لكن أرجح إغلاق السفارة هناك
المتحدث باسم الكرملين: ليس لبايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا والروس وحدهم من يختارون رئيسهم
بايدن: أمن واستقرار أوروبا مهم للولايات المتحدة ولا يمكن أن نسمح بأي إخلال بهما
بايدن: الولايات المتحدة يجب أن تقوم بدورها إزاء الأزمة الإنسانية في أوكرانيا عبر استقبال نحو 100 ألف لاجئ
بايدن: الولايات المتحدة يجب أن تقوم بدورها إزاء الأزمة الإنسانية في أوكرانيا عبر استقبال نحو 100 ألف لاجئ
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تذكر اللبنانيين بتقديم التوقيت ساعة واحدة اعتباراً من منتصف الليلة عملاً بالتوقيت الصيفي
وزير الخارجية الصيني يقوم بزيارة هي الأولى له الى كابول قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء جيران أفغانستان
الخارجية الأفغانية: وزير الخارجية الصيني يعرب عن رفضه للعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان
وكالة الأناضول: أردوغان التقى ماكرون في بروكسل بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الأمم المتحدة تحذر أن عدد الناس الذين يعانون من المجاعة الحادة في السودان قد يرتفع بضعفين خلال الأشهر القادمة
منذ 51 mins
27 March، 2022
التعليقات
ذات صلة
التربية اللبنانية: ما يتم تداوله حول مذكرة تتعلق بدوام المدارس في شهر رمضان عار من الصحة
اجتماع جديد بين وفدي موسكو وكييف في تركيا الأسبوع القادم
مستوطنون صهاينة اعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين بنابلس بالضفة المحتلة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}