كبير مفاوضي طهران: يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا لو تحلت واشنطن بالواقعية

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كبير مفاوضي طهران علي باقري كني عزم بلاده على الوصول إلى اتفاق نهائي حول برنامجها في فيينا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده كني مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية ومنسق مفاوضات فيينا في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في طهران اليوم الأحد، حيث “تبادل الطرفان وجهات النظر حول أحدث أوضاع مفاوضات رفع الحظر في فيينا، وتباحثا حول القضايا المتبقية في هذه المفاوضات”.

وقال المسؤول الإيراني: “لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية فمن الممكن الوصول إلى الاتفاق”.

من جهته قدم مورا خلال الاجتماع تقريرا حول أحدث مشاوراته مع سائر الأطراف.

وذكرت وكالة فارس أن باقري ومورا سيواصلان الاتصالات والمشاورات الوثيقة خلال الأيام القادمة ومن المقرر أن يلتقي مورا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم أيضا.

وكان مورا قد أورد في تغريدة في حسابه على “تويتر” الجمعة أنه سيزور طهران السبت لإجراء محادثات مع مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين وقال: “سنسعى إلى ردم الفجوات المتبقية في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي”. وأضاف: “ينبغي علينا إيصال هذه المفاوضات إلى نهايتها. الكثير من الأمور في خطر”.

المصدر: وكالة فارس