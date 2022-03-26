حزب الله يطلق عند الثالثة من بعد ظهر اليوم الماكينة الانتخابية في منطقة البقاع يتخلله كلمة للشيخ نعيم قاسم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2022 - 14:22

حزب الله يطلق عند الثالثة من بعد ظهر اليوم الماكينة الانتخابية في منطقة البقاع يتخلله كلمة للشيخ نعيم قاسم

منذ 24 mins 26 March، 2022
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