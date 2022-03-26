اقفال مطار بكين الدولي حتى إشعار آخر بسبب كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2022 - 14:22
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اليمنيون يحيون الذكرى الـ7 ليوم الصمود الوطني بوجه العدوان السعودي الأميركي بمسيرات جماهيرية في مختلف المحافظات
استمرار اشتعال النيران في منشآت أرامكو في جدة السعودية بعد استهدافها من قبل القوات اليمنية في عملية "كسر الحصار الثالثة"
8 شهداء و4 جرحى بينهم أطفال ونساء بغارات للعدوان السعودي الأميركي على حي حدة السكني في العاصمة اليمنية صنعاء
طائرات العدوان تستهدف شركة الكهرباء وخزانات النفط الفارغة في الحديدة
حزب الله يطلق بعد ظهر اليوم الماكينة الانتخابية في دائرتي بعلبك ـ الهرمل وزحلة برعاية نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تذكر اللبنانيين بتقديم التوقيت ساعة واحدة اعتباراً من منتصف الليلة عملاً بالتوقيت الصيفي
الخارجية الإيرانية: نعارض الاتفاق المعلن بين الكويت والسعودية لتطوير حقل الدرة للغاز ونعتبره غير قانوني
الخارجية الإيرانية: حقل الدرة مشترك بين إيران والكويت والسعودية ومن حقنا الاستثمار فيه
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إيران والقوى العالمية قريبون للغاية من الاتفاق حول إحياء الاتفاق النووي
الدفاع الروسية: الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية في أوكرانيا تحققت والتركيز الآن على تحرير دونباس
الدفاع الروسية: تدمير عدد من مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود الأوكرانية وسط وجنوب البلاد بصواريخ مجنحة عالية الدقة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: أولويتنا إبقاء القوات النووية على أهبة الاستعداد وتطوير تسليح الجيش مستمر رغم العقوبات
السلطات الأوكرانية: القوات الروسية دخلت مدينة سلافيوتيتش القريبة من تشيرنوبل
وزارة الحرب البريطانية: القوات الروسية تواصل حصار مدن رئيسية في أوكرانيا منها خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول
الرئيس الفرنسي: فرنسا وتركيا واليونان ستنفذ عملية إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول خلال الأيام القليلة المقبلة
الرئيس الأميركي يجري محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في وارسو خلال لقاء جمعهما بنظيريهما الأميركيين
رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفقنا مع الرئيس الأميركي على شراكة غير مسبوقة للحد من اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: الحرب الاقتصادية الغربية ضد روسيا ستدمر الهيكل الاقتصادي العالمي بأكمله
أمير قطر في افتتاح منتدى الدوحة: اخترنا طريق الحوار العقلاني القائم على الموازنة بين القيم والمصالح المشتركة والوساطة
صندوق النقد الدولي يصادق على برنامج مساعدة للأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار
إعلام سعودي: فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق ضخم في محطة أرامكو في جدة بعد إصابتها بصواريخ
إعلام سعودي: فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق ضخم في محطة أرامكو في جدة بعد إصابتها بصواريخ
وزارة الطاقة السعودية: محطة المنتجات البترولية في جدة ومحطة المختارة في جازان تتعرضان لهجمات بمقذوفات صاروخية
القوات المسلحة اليمنية: استهداف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية باعداد كبيرة من الطائرات المسيرة
القوات المسلحة اليمنية: استهداف منشات ارامكو في جيزان ونجران باعداد كبيرة من الطائرات المسيرة
القوات المسلحة اليمنية: قصف اهداف حيوية في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بصواريخ بالستية
مجموعة السبع: ندعو الدول المنتجة للنفط والغاز إلى التصرف بمسؤولية وزيادة الإمدادات
إعلام كوريا الشمالية: الزعيم كيم جونغ أون أشرف بنفسه على تجربة الصاروخ الباليستي واعتبره ردعا للحرب النووية
كيم جونغ أون: كل من يحاول خرق أمن بلادنا سيدفع ثمنا باهظا وقادرون على احتواء أي محاولة عسكرية أميركية
وزير الخارجية الصيني يقوم بزيارة هي الأولى له الى كابول قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء جيران أفغانستان
الخارجية الأفغانية: وزير الخارجية الصيني يعرب عن رفضه للعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان
وكالة الأناضول: أردوغان التقى ماكرون في بروكسل بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
اقفال مطار بكين الدولي حتى إشعار آخر بسبب كورونا
منذ 1 ساعة
26 March، 2022
مطار بكين الدولي
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