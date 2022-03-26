التحكم المروري : قتيل و 4 جرحى نتيجة اصطدام سيارة بحائط على اوتوستراد المنية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 26 2022 - 12:26

التحكم المروري : قتيل و 4 جرحى نتيجة اصطدام سيارة بحائط على اوتوستراد المنية

منذ 37 mins 26 March، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة