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March 26 2022 - 12:24

استسلام 61 عسكريا أوكرانيا للقوات الروسية نصفهم من كبار الضباط

منذ 40 mins 26 March، 2022
اوكرانيا
أخبار دولية - روسيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان إن:” الجيش الروسي تمكن من السيطرة على مركز قيادة عسكري أوكراني تحت الأرض محمي ومحصن، يقع في بلدة نيكولايفكا بضواحي كييف”.
وذكر البيان، أن”61 عسكريا أوكرانيا، كانوا في المركز، استسلموا طوعا، وأكثر من نصفهم من كبار الضباط في القوات المسلحة الأوكرانية”.
وألقى العسكريون الأوكرانيون، أسلحتهم بشكل جماعي بسبب النقص الحاد في العتاد والذخيرة والطعام.
ومن منطقة القتال، تم إجلاء جميع الأفراد العسكريين الذين ألقوا أسلحتهم، وتم تزويدهم بالمساعدة الطبية إذا لزم الأمر. كما تم تزويد جميع الذين استسلموا، بالطعام.

المصدر: ياندكس

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