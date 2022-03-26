ضيف الله الشامي: ستعجز كل الأنظمة عن إطفاء حرائق آرامكو

دعت الحكومة اليمنية تحالف العدوان الشعودي إلى رفع الحصار عن اليمن، وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم حكومة الإنقاذ الوطني ضيف الله الشامي، عبر “تويتر”، معلقاً على مشاهد اشتعال حريق في خزانات “ارامكو” في جدة “ستبقى ألسنة النيران التي ستستمر مشاهدتها في دول العدوان هي المعبرة عن حصار الشعب اليمني وستعجز كل الأنظمة عن إطفائها إلا بوسيلة واحدة هي فك الحصار عن الشعب اليمني”.

وكتب الشامي في تغريدة أخرى على “تويتر”: “ليلة الـ 26 مارس 2015 استيقظ الشعب اليمني على أشلاء أطفال ونساء متناثرة بطائرات تحالف العدوان، واليوم في عشية الـ 26 مارس 2022 يمسي العالم على هذه المشاهد للنفط السعودي وهو يحترق”. وخلص إلى القول: “فهل سيفهم هؤلاء الرسالة ومضامين خطاب السيد القائد ليوقفوا عدوانهم وحصارهم.؟”.

لا تزال ألسنة اللهب تتصاعد من المنشآت النفطية التي استهدفتها القوات اليمنية في العمق السعودي، وتداول ناشطون مشاهد تظهر استمرار الحريق. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.

وقال العميد يحيى سريع في بيان عسكري، “نعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة رداً على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود”. وأضاف: “تم استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة”. وتابع: “استهداف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية واستهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المُسيرة”.

وذكر العميد سريع أنه “تم قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية”.

وتوعد العميد سريع السعودية بـ “المزيد من الضربات النوعية ضمن بنك أهداف كسر الحصار”، مضيفاً: “لن نتردد في توسيع عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار، والله على ما نقول شهيد”.

المصدر: سبوتنيك