وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5 وفيات و378 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2022 - 21:10
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السيد حسن نصر الله استقبل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان واستعرضا آخر التطورات في لبنان والمنطقة
الوزير عبد اللهيان بعد لقائه الرئيس ميشال عون جدد تأكيد بلاده على مساعدة لبنان في كافة المجالات وتوفير مادة القمح
وزير الثقافة محمد المرتضى: إيران دولة قيم وإنسانية تمد يدها لتحررنا من العتمة بصفر تمويل لكننا جبناء ننكفئ أمام المهولين
الجيش اللبناني والأدلة الجنائية يعثران على جثث 3 فتيات ووالدتهن مقتولات داخل مغارة مهجورة تقع بين بلدتي أنصار والزرارية
الشيخ علي الخطيب: يتوجب على الحكومة أن تقوم بدورها على الصعيد المعيشي خصوصاً ونحن على أبواب شهر رمضان
الشيخ علي دعموش: حزب الله حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ليمارس الناس حقهم في اختيار ممثليهم
وزير الطاقة والمياه وليد فياض: الشركات المستوردة للنفط تقوم بتوزيع الكميات المطلوبة دون توقف والمحروقات مؤمّنة للمواطنين
وزارة الدفاع الروسية: سنتعامل بشكل فوري مع أي محاولات لإغلاق المجال الجوي لأوكرانيا
الدفاع الروسية: تم تحقيق الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية وتدمير سلاح الجو والدفاع الجوي لأوكرانيا
الدفاع الروسية: مقتل 1351 جنديا روسيا منذ بداية العملية العسكرية فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 30 ألف عنصر
رئيس وفد التفاوض الروسي: الاتفاق غير مرجح دون نزع سلاح أوكرانيا والاعتراف بشبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوغانسك
القوات الجوية الأوكرانية: 6 صواريخ كروز روسية استهدفت قيادة القوات الجوية في فينيتسا وألحقت أضرارا كبيرة فيها
مستشار الأمن القومي الأمريكي: أحرزنا تقدما كبيرا لكن ما زالت هناك قضايا عالقة للعودة للاتفاق النووي الإيراني
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اليوم الوطني للصمود: الاستسلام هو الخيار الكارثي وعواقبه وخيمة وكلفته باهظة جدا
السيد الحوثي: الشعب اليمني يعرف من هو العدو الذي يقتله والعدوان يرى فشله في ردة فعل شعبنا الواعية رغم الحرب الاقتصادية
قائد حركة أنصار الله: طورنا التصنيع الحربي وخصوصا الصواريخ والمسيرات التي باتت تؤرق العدو ونعمل على تطوير القوة البحرية
السيد الحوثي: عملنا على أن نطلق الصواريخ والمسيرات من أي مكان نريد الإطلاق منه وإلى أي هدف نريده حتى في البحر
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية "كسر الحصار الثالثة" ردا على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود
القوات المسلحة اليمنية: استهداف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية باعداد كبيرة من الطائرات المسيرة
القوات المسلحة اليمنية: استهداف منشات ارامكو في جيزان ونجران باعداد كبيرة من الطائرات المسيرة
القوات المسلحة اليمنية: قصف اهداف حيوية في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بصواريخ بالستية
وزارة الطاقة السعودية: محطة المنتجات البترولية في جدة ومحطة المختارة في جازان تتعرضان لهجمات بمقذوفات صاروخية
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية "كسر الحصار الثالثة" ردا على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود
القوات المسلحة اليمنية: استهداف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية باعداد كبيرة من الطائرات المسيرة
القوات المسلحة اليمنية: استهداف منشات ارامكو في جيزان ونجران باعداد كبيرة من الطائرات المسيرة
القوات المسلحة اليمنية: قصف اهداف حيوية في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بصواريخ بالستية
مجموعة السبع: ندعو الدول المنتجة للنفط والغاز إلى التصرف بمسؤولية وزيادة الإمدادات
إعلام كوريا الشمالية: الزعيم كيم جونغ أون أشرف بنفسه على تجربة الصاروخ الباليستي واعتبره ردعا للحرب النووية
كيم جونغ أون: كل من يحاول خرق أمن بلادنا سيدفع ثمنا باهظا وقادرون على احتواء أي محاولة عسكرية أميركية
وزير الخارجية الصيني يقوم بزيارة هي الأولى له الى كابول قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء جيران أفغانستان
الخارجية الأفغانية: وزير الخارجية الصيني يعرب عن رفضه للعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان
وكالة الأناضول: أردوغان التقى ماكرون في بروكسل بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5 وفيات و378 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 2 ساعة
25 March، 2022
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