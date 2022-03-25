السيد الحوثي: العدوان استهدف الشعب اليمني في كل مكان وفي كل المناسبات، واستهدف البنية التحتية وكل مظاهر الحياة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2022 - 19:06

السيد الحوثي: العدوان استهدف الشعب اليمني في كل مكان وفي كل المناسبات، واستهدف البنية التحتية وكل مظاهر الحياة

منذ 17 mins 25 March، 2022
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