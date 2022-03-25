السيد الحوثي: مهندس تحالف العدوان هو الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي وأمريكا هي المشرف الرئيسي عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2022 - 19:06

السيد الحوثي: مهندس تحالف العدوان هو الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي وأمريكا هي المشرف الرئيسي عليه

منذ 18 mins 25 March، 2022
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