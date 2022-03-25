كبير المفاوضين الروس: سير المفاوضات مع كييف لا يبعث على التفاؤل

أشار كبير المفاوضين الروس مع أوكرانيا إلى عدم إحراز أي تقدم يذكر في تنفيذ المطالب المبدئية المطروحة من موسكو.

وصرح رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي الجمعة أنه “لا يشارك الوفد الأوكراني تفاؤله عندما تعلن كييف عن إحراز تقدم ملموس في الحوار مع موسكو”، وأضاف “ليس هناك أي تقدم حتى الآن بشأن النقاط المبدئية التي يصر عليها الجانب الروسي”.

وقال ميدينسكي “نصر على إبرام اتفاقية متكاملة تقضي بإعلان أوكرانيا الحياد وتقديم ضمانات أمنية لها، بسلسلة نقاط ذات أهمية حيوية بالنسبة لروسيا”، وأوضح أن “المطالب الروسية تشمل نزع السلاح في أوكرانيا واجتثاث النازية فيها واعتراف كييف بأن القرم أرض روسية وباستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، بالإضافة إلى سلسلة نقاط تفاوضية أخرى من غير المرجح إبرام اتفاق دون مناقشتها وأخذها في عين الاعتبار، حسب رأيي”.

وأشار ميدينسكي إلى أن “الجانب الأوكراني يهتم بالدرجة الأولى بالحصول على ضمانات أمنية من قبل دول أخرى ردا على التزام كييف بعدم الانضمام إلى حلف الناتو”، ورأى ان “هذا الموقف مفهوم”، وحمّل “الوفد الأوكراني المسؤولية عن محاولة إطالة أمد المفاوضات”، مضيفا أن “المفاوضين الأوكرانيين لا يستعجلون بسبب قناعتهم بأن الوقت يعمل بمصلحتهم”.

المصدر: روسيا اليوم