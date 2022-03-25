هبوط اضطراري لطائرة رئيس بولندا يعيقه عن لقاء بايدن (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2022 - 16:44
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السيد حسن نصر الله استقبل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان واستعرضا آخر التطورات في لبنان والمنطقة
الوزير عبد اللهيان بعد لقائه الرئيس ميشال عون جدد تأكيد بلاده على مساعدة لبنان في كافة المجالات وتوفير مادة القمح
الجيش اللبناني والأدلة الجنائية يعثران على جثث 3 فتيات ووالدتهن مقتولات داخل مغارة مهجورة تقع بين بلدتي أنصار والزرارية
الشيخ علي الخطيب: يتوجب على الحكومة أن تقوم بدورها على الصعيد المعيشي خصوصاً ونحن على أبواب شهر رمضان
الشيخ علي دعموش: حزب الله حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ليمارس الناس حقهم في اختيار ممثليهم
وزير الطاقة والمياه وليد فياض: الشركات المستوردة للنفط تقوم بتوزيع الكميات المطلوبة دون توقف والمحروقات مؤمّنة للمواطنين
جمعية المصارف: القرارات القضائية تضر بالمودعين الذين لن يحصلوا على حقوقهم إذا انهارت المصارف وانهار البلد
جمعية المصارف تحتج على قرار منع 6 مصارف من تحويل أموال إلى الخارج وتدعو الى وضع حد لمثل هذه القرارات
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير أحد أكبر مستودعات الوقود التابعة للقوات الأوكرانية بصاروخ "كاليبر" عالي الدقة
موسكو: منظومة صواريخ "إسكندر" الروسية تستهدف معسكرا لتدريب المرتزقة ومخزناً لأسلحتهم في أوكرانيا
رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف: الولايات المتحدة لم تعد سيدة الكوكب وتخطئ عندما تعتقد أنه ليس لديها منافس
ميدفيديف: العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها بنزع سلاح كييف وجعلها محايدة
البنتاغون: محاولاتنا للاتصال بوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الروسيين لم تنجح خلال الأسبوع الماضي
الرئيس الأميركي جو بايدن: يجب استبعاد روسيا من مجموعة العشرين وآمل أن لا تقدم الصين المساعدة لموسكو
وزير الخارجية البرازيلي: نعارض إقصاء روسيا من مجموعة العشرين والعقوبات الاقتصادية عليها "غير قانونية"
عقوبات أميركية جديدة تطاول روسيا وكوريا الشمالية بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابراً للقارات
كوريا الشمالية تعلن عن نجاح إطلاق أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في أول اختبار من نوعه منذ عام 2017
صحيفة معاريف: الشرطة الإسرائيلية تقرر إبقاء حالة التأهب القصوى في ظل الخشية من محاكاة عملية بئر السبع والتصعيد في النقب
شبان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال الاسرائيلي بزجاجات حارقة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين
الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 84 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار قرارنا حرية
الخارجية الإيرانية: الحرب المدمرة على اليمن في عامها الثامن تتسبب بتدمير قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد
منخفض جوي قطبي يؤثر على لبنان ينكفئ بشكل تدريجي مساء اليوم ويعود الإستقرار الكلي يوم الأحد المقبل
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: الناتو سيدعم أوكرانيا والخط الأحمر بالنسبة لنا هو عدم التورط بالقتال الدائر فيها
ماكرون: أكدنا العمل لوقف الحرب الدائرة في أوكرانيا والعالم مقبل على مجاعة إذا لم نتحرك اليوم
بوريس جونسون يطالب زعماء النيتو بتقديم مساعدات أكبر لأوكرانيا ويحذرهم بأن التاريخ سيحكم عليهم إذا لم يتصدوا لروسيا
المستشار الألماني أولاف شولاتس: نلمس آثار الحرب على أسعار الغذاء والطاقة وقررنا عدم إدراج واردات الطاقة في حزمة العقوبات
مجموعة السبع: ندعو الدول المنتجة للنفط والغاز إلى التصرف بمسؤولية وزيادة الإمدادات
إعلام كوريا الشمالية: الزعيم كيم جونغ أون أشرف بنفسه على تجربة الصاروخ الباليستي واعتبره ردعا للحرب النووية
كيم جونغ أون: كل من يحاول خرق أمن بلادنا سيدفع ثمنا باهظا وقادرون على احتواء أي محاولة عسكرية أميركية
وزير الخارجية الصيني يقوم بزيارة هي الأولى له الى كابول قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء جيران أفغانستان
الخارجية الأفغانية: وزير الخارجية الصيني يعرب عن رفضه للعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان
وكالة الأناضول: أردوغان التقى ماكرون في بروكسل بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
هبوط اضطراري لطائرة رئيس بولندا يعيقه عن لقاء بايدن (روسيا اليوم)
منذ 50 mins
25 March، 2022
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