الوزير عبداللهيان بعد لقائه الرئيس عون جدد تأكيد بلاده على مساعدة لبنان في كافة المجالات وتوفير مادة القمح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2022 - 14:18

الوزير عبداللهيان بعد لقائه الرئيس عون جدد تأكيد بلاده على مساعدة لبنان في كافة المجالات وتوفير مادة القمح

منذ 33 mins 25 March، 2022
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