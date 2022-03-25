روسيا تفرض قيودا على على حركة الأموال إلى الدول “غير الصديقة” (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2022 - 11:32
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السيد حسن نصر الله استقبل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان وجرى استعراض آخر التطورات في لبنان والمنطقة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يستكمل زيارته في بيروت ويلتقي مسؤولين لبنانيين
وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير أحد أكبر مستودعات الوقود التابعة للقوات الأوكرانية بصاروخ "كاليبر" عالي الدقة
موسكو: منظومة صواريخ "إسكندر" الروسية تستهدف معسكرا لتدريب المرتزقة ومخزناً لأسلحتهم في أوكرانيا
مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف: الولايات المتحدة لم تعد سيدة الكوكب وتخطئ عندما تعتقد أنه ليس لديها منافسون
البنتاغون: محاولاتنا للاتصال بوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الروسيين لم تنجح خلال الأسبوع الماضي
ميدفيديف: العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها بنزع سلاح كييف وجعلها محايدة
الرئيس الأميركي جو بايدن: موسكو يجب أن تستبعد من مجموعة العشرين وآمل ألّا تقدم الصين المساعدة لموسكو
وزير الخارجية البرازيلي: نعارض إقصاء موسكو من مجموعة العشرين والعقوبات الاقتصادية "غير قانونية"
عقوبات أميركية جديدة تطال روسيا وكوريا الشمالية بعد إطلاق بيونغ يانغ الصاروخ الباليستي العابر للقارات
كوريا الشمالية تعلن نجاح إطلاق أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في أول اختبار من نوعه منذ عام 2017
صحيفة معاريف: الشرطة الإسرائيلية تقرر إبقاء حالة التأهب القصوى في ظل الخشية من محاكاة عملية بئر السبع والتصعيد في النقب
شبان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالزجاجات الحارقة
الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 84 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار قرارنا حرية
الخارجية الإيرانية: الحرب المدمرة على اليمن تدخل عامها الثامن متسببة بمعاناة كبيرة وارخت بظلالها على الاقتصاد والصحة
منخفض جوي قطبي يؤثر على لبنان ينكفئ بشكل تدريجي التدريجي مساء اليوم ويعود الإستقرار الكلي يوم الأحد المقبل
وزير الطاقة وليد فياض: مصرف لبنان ملتزم تأمين السيولة للشركات المستوردة وفق سعر صيرفة ولا مشكلة في تسليم البنزين للمحطات
الدفاع الروسية: لدينا وثيقة تؤكد تورط 30 مختبرا أوكرانيا في 14 منطقة سكنية بأنشطة عسكرية وبيولوجية واسعة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب روسيا بوقف فوري للأعمال "العدائية" ضد أوكرانيا
قادة دول الناتو: الهجوم الروسي على أوكرانيا يهدد الأمن العالمي وندعو الصين إلى الامتناع عن دعم حرب روسيا بأي شكل
قادة دول الناتو: الهجوم الروسي على أوكرانيا يهدد الأمن العالمي وندعو الصين إلى الامتناع عن دعم حرب روسيا بأي شكل
الرئيس الأميركي جو بايدن عقب اجتماع قادة الناتو: العقوبات لن تردع بوتين والهدف منها إيصال رسالة بأننا متحدون ضده
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: الناتو سيدعم أوكرانيا والخط الأحمر بالنسبة لنا هو عدم التورط بالقتال الدائر فيها
ماكرون: أكدنا العمل لوقف الحرب الدائرة في أوكرانيا والعالم مقبل على مجاعة إذا لم نتحرك اليوم
بوريس جونسون يطالب زعماء النيتو بتقديم مساعدات أكبر لأوكرانيا ويحذرهم بأن التاريخ سيحكم عليهم إذا لم يتصدوا لروسيا
المستشار الألماني أولاف شولاتس: نلمس آثار الحرب على أسعار الغذاء والطاقة وقررنا عدم إدراج واردات الطاقة في حزمة العقوبات
مجموعة السبع: ندعو الدول المنتجة للنفط والغاز إلى التصرف بمسؤولية وزيادة الإمدادات
إعلام كوريا الشمالية: الزعيم كيم جونغ أون أشرف بنفسه على تجربة الصاروخ الباليستي واعتبره ردعا للحرب النووية
كيم جونغ أون: كل من يحاول خرق أمن بلادنا سيدفع ثمنا باهظا وقادرون على احتواء أي محاولة عسكرية أميركية
وزير الخارجية الصيني يقوم بزيارة هي الأولى له الى كابول قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء جيران أفغانستان
الخارجية الأفغانية: وزير الخارجية الصيني يعرب عن رفضه للعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان
وكالة الأناضول: أردوغان التقى ماكرون في بروكسل بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
روسيا تفرض قيودا على على حركة الأموال إلى الدول “غير الصديقة” (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
25 March، 2022
عاجل
روسيا
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