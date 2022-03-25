لقاء موسع للجنة الانتخابية في كتلة التنمية والتحرير في قضاء النبطية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2022 - 11:32

لقاء موسع للجنة الانتخابية في كتلة التنمية والتحرير في قضاء النبطية

منذ 54 mins 25 March، 2022
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لبنان

نظمت اللجنة الانتخابية لكتلة “التنمية والتحرير” النيابية عن دائرة النبطية لقاء موسعا لرؤساء واعضاء اللجان الانتخابية في المنطقة الاولى من قرى قضاء النبطية في قاعة الشهيد محمود فقيه، حضره رئيس اللجنة في القضاء عضو الكتلة النائب هاني قبيسي، المرشح ناصر جابر وقيادات حركية.

والقى قبيسي كلمة توجيهية، أكد فيها “وجوب تهيئة كافة المناخات الملائمة لانجاز الاستحقاق الانتخابي بأوسع مشاركة، وتحويل هذا الاستحقاق الى استفتاء انطلاقا من العناوين التي اعلنها دولة الرئيس نبيه بري تحت شعار بالوحدة أمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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