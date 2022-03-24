الصين تنفي إرسال مساعدات عسكرية إلى روسيا وتصف الادعاء بأنه “محض افتراء” – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 24 2022 - 22:06
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
24 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس عون: حريص على متابعة ما بدأته في مكافحة الفساد رغم سعي البعض لعرقلته والحوار هو السبيل لحل النزاعات
الرئيس نبيه بري يدعو إلى عقد جلسة نيابية عامة قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل في قصر الأونيسكو
وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت في زيارة رسمية
عبد اللهيان عقب لقائه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب: نحن على ثقة بأن لبنان سينجح في انجاز الاستحقاق الانتخابي
عبد اللهيان: نتمنى من السعودية والمسؤولين فيها أن يتحركوا في الاتجاه الذي يخدم مصالح هذه المنطقة
عبد اللهيان: نرحب بعودة العلاقات الطبيعية بين السعودية والجمهورية الاسلامية وهناك رسائل متناقضة من المسؤولين السعوديين
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لإنجاز اتفاق جيد من دون اجتياز الخطوط الحمر الإيرانية وأي اتفاق ستستفيد منه شعوب المنطقة
بو حبيب: التوصل لاتفاق دولي في فيينا ينعكس ايجابا على منطقتنا والعالم والتفاهم بين إيران والسعودية يعود على لبنان بالخير
مراسلة المنار: القاضي عقيقي يدعي على سمير جعجع بجرائم القتل والتسبب بالقتل والتحريض عليه في ملف مجزرة الطيونة
مراسل المنار: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة
مراسل المنار: القاضي منصور استدعى حاكم مصرف لبنان للتحقيق معه يوم الاثنين المقبل
القاضية غادة عون تمنع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لمصارف بيروت وعودة والاعتماد المصرفي وmed وSGBL وBLOM
المصارف: نناشد النائب العام التمييزي وقف تنفيذ القرار الذي أصدرته القاضية عون لأنه تجاوز حد السلطة
المصارف: هذا التدبير سيساهم في زيادة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار ويعزل المصارف عن مراسليها
كتلة الوفاء للمقاومة: نستغرب التصريحات المتكلفة على الحقائق التي أعلنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الفاتيكان
الوفاء للمقاومة: مشروع الموازنة المحال من الحكومة تشوبه نواقص وعيوب تستوجب التدارك والتصحيح ليحظى بالقبول
الوفاء للمقاومة: على الحكومة تشكيل هيئة طوارىء لمواجهة التداعيات الخارجية على الوضع الغذائي والصحي والمعيشي ومعالجتها
وزير الطاقة وليد فياض: مصرف لبنان ملتزم تأمين السيولة للشركات المستوردة وفق سعر صيرفة ولا مشكلة في تسليم البنزين للمحطات
البيان الختامي للفعالية المركزية للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية: نرفض مسرحية الدعوة إلى ما يسمى بمشاورات الرياض
الدفاع الروسية: لدينا وثيقة تؤكد تورط 30 مختبرا أوكرانيا في 14 منطقة سكنية بأنشطة عسكرية وبيولوجية واسعة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: كل الاتهامات الغربية لروسيا بارتكاب انتهاكات كانت بلا أدلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب روسيا بوقف فوري للأعمال "العدائية" ضد أوكرانيا
قادة دول الناتو: الهجوم الروسي على أوكرانيا يهدد الأمن العالمي وندعو الصين إلى الامتناع عن دعم حرب روسيا بأي شكل
الرئيس الأميركي جو بايدن عقب اجتماع قادة الناتو: العقوبات لن تردع بوتين والهدف منها إيصال رسالة بأننا متحدون ضده
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: الناتو سيدعم أوكرانيا والخط الأحمر بالنسبة لنا هو عدم التورط بالقتال الدائر فيها
ماكرون: أكدنا العمل لوقف الحرب الدائرة في أوكرانيا والعالم مقبل على مجاعة إذا لم نتحرك اليوم
بوريس جونسون يطالب زعماء النيتو بتقديم مساعدات أكبر لأوكرانيا ويحذرهم بأن التاريخ سيحكم عليهم إذا لم يتصدوا لروسيا
المستشار الألماني أولاف شولاتس: نلمس آثار الحرب على أسعار الغذاء والطاقة وقررنا عدم إدراج واردات الطاقة في حزمة العقوبات
مجموعة السبع: ندعو الدول المنتجة للنفط والغاز إلى التصرف بمسؤولية وزيادة الإمدادات
وزير الخارجية الصيني يقوم بزيارة هي الأولى له الى كابول قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء جيران أفغانستان
الخارجية الأفغانية: وزير الخارجية الصيني يعرب عن رفضه للعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان
وكالة الأناضول: أردوغان التقى ماكرون في بروكسل بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الصين تنفي إرسال مساعدات عسكرية إلى روسيا وتصف الادعاء بأنه “محض افتراء”
منذ 11 mins
24 March، 2022
الصين
التعليقات
ذات صلة
متحدث عسكري صيني: على الولايات المتحدة توضيح أبحاثها في مختبراتها البيولوجية في أوكرانيا
الصين تطالب واشنطن و”الناتو” بالاعتذار قبل تعليم الأخلاقيات للآخرين
الدفاع الصينية: لا توجد قوة تستطيع منع إعادة توحيد الصين وتايوان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}