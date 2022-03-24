الصين تنفي إرسال مساعدات عسكرية إلى روسيا وتصف الادعاء بأنه “محض افتراء” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2022 - 22:06

الصين تنفي إرسال مساعدات عسكرية إلى روسيا وتصف الادعاء بأنه “محض افتراء”

منذ 11 mins 24 March، 2022
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