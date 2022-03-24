مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 24-3-2022

سمير جعجع مُدَّعًى عليه بتهمةِ التسببِ بالقتلِ والتخطيطِ له والتحريضِ عليه وفقَ مفوضىِ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريةِ القاضي فادي عقيقي في ملفِ مجزرةِ الطيونة. خطوةٌ قضائيةٌ مبنيةٌ على معطياتٍ جديدةٍ منها شهادةُ رئيسِ نمورِ الاحرار – رفاقِ داني شمعون جورج أعرج الذي اكدَ تورطَ مسؤولِ امنِ رئيسِ حزبِ القوات بالتخطيطِ للعملية، فكانت خطوةً في مسارٍ يؤمَّلُ ان يوصلَ الى نقطةِ العدالةِ لحفظِ دماءِ الشهداءِ والسلمِ الاهلي ولردعِ كلِّ مَن تسوّلُ له نفسُه التلاعبَ باستقرارِ الوطن ..

بتهمةِ التلاعبِ بالاستقرارِ الاقتصادي وتبييضِ وتهريبِ الاموالِ ادَّعى قاضي التحقيقِ الأول في جبل لبنان نقولا منصور على شقيقِ حاكمِ مصرفِ لبنانَ رجا سلامة واصدرَ بحقِه مذكرةَ توقيفٍ وِجاهية، واستدعى الحاكمَ الى جلسةِ استماعٍ الخميسَ المقبل..

خبرانِ قضائيانِ كانا قِبلةَ الاحداثِ اليومَ في بلدٍ اغرقتهُ كارتيلاتُ النفطِ بمتاهةِ الطوابيرِ امامَ محطاتِ البانزين، ومنعت المازوتَ عن اللبنانيينَ في عزِّ البردِ والصقيع، ووَقفت معَ المصارفِ ومصرفِ لبنانَ في توزيعٍ للادوارِ لادارةِ البلدِ بطريقةِ الابتزازِ لانقاذِ انفسِهم وحاكمِ المالِ من مِقصلةِ القضاء.

وفيما البلدُ مصابٌ بالعتمةِ الكهربائيةِ والغذائيةِ والسياسيةِ بفعلِ حصارِ اميركا واتباعِها، أتْبَعَ وزيرُ الخارجيةِ الايرانية حسين امير عبد اللهيان الدلالةَ السياسيةَ لزيارتِه الى لبنانَ بالاعلانِ عن تجديدِ الجمهوريةِ الاسلاميةِ الايرانيةِ لعروضِها التي قدمتها للرئيسِ نجيب ميقاتي في ميونخ، مجدِداً استعدادَ طهرانَ لبناءِ معملينِ للكهرباءِ، كلُّ واحدٍ بقدرةِ الفِ ميغاواط ، فضلاً عن تعزيزِ كلِّ مجالاتِ التعاونِ الإنمائيةِ والاقتصادية..

اما الغارقونَ في مستنقعاتِ المجاملاتِ السياسيةِ ومداراةِ الاميركي واتباعِه، فلا يزالونَ يَترجَّوْنَ واشنطن السماحَ لهم باستجرارِ الغازِ والكهرباءِ من مصرَ والاردنِ لتامينِ سويعاتٍ كهربائيةٍ ما زالت مستحيلةً بفعلِ التعنتِ الاميركي..

اما خطوطُ التوترِ العالي الاميركيةُ الروسيةُ فقد وصلت الى ذروةِ شراراتِها على الساحةِ الاوكرانية، وبعدَ استنفادِ كلِّ العقوباتِ الممكنةِ ضدَ موسكو بدأت مرحلةُ عضِّ الاصابع، واَوَّلَ المتأوِّهينَ اليومَ كانَ الشعبُ الاسبانيُ الذي خرجَ في تظاهراتٍ ضدَ العقوباتِ الاوروبيةِ والاميركيةِ على روسيا، والتي تدفعُ ثمنَها الشعوبُ الاوروبيةُ قبلَ الحكومة الروسية ..

المصدر: قناة المنار