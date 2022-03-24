حماس ترحب بتقرير أممي يؤكد ارتكاب العدو الاسرائيلي لجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني

رحبت حركة حماس الخميس “بالتقرير المقدّم من قبل المقرّر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، مايكل لينك، والمقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان، والذي يؤكّد أنَّ الاحتلال يمارس ويرتكب جريمة الفصل العنصري ضدّ الشعب الفلسطيني”.

وقال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه “إننا نعد هذا التقرير إضافة جديدة ومهمّة في سلسلة المواقف والتقارير التي أصدرتها جهات حقوقية دولية، وآخرها تقرير منظمة العفو الدولية، الذي وثّق جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحقّ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”، وأكد على “ضرورة مساءلة ومحاكمة الاحتلال لارتكابه جريمة الفصل العنصري ضدّ شعبنا”.

وجدّد المتحدث “مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرّك الفاعل، لاتخاذ إجراءاتٍ رادعة بحق هذا الاحتلال العنصري، وتفعيل إجراءات محاكمة قادته ومستوطنيه على جرائمهم بحقّ الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين المحتلة، والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال”.

المصدر: وكالة معاً