مراسل المنار: هناك تفاوض بين وزير الطاقة وحاكم مصرف لبنان على الآلية الجديدة لشراء المشتقات النفطية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2022 - 17:18

مراسل المنار: هناك تفاوض بين وزير الطاقة وحاكم مصرف لبنان على الآلية الجديدة لشراء المشتقات النفطية

منذ 2 ساعة 24 March، 2022
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