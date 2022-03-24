مراسل المنار: الخميس المقبل سيتم استدعاء رياض سلامة للتحقيق معه بنفس الملفات التي يتصل بها مع شقيقه رجا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2022 - 17:16
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الرئيس عون: حريص على متابعة ما بدأته في مكافحة الفساد رغم سعي البعض لعرقلته والحوار هو السبيل لحل النزاعات
الرئيس نبيه بري يدعو إلى عقد جلسة نيابية عامة قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل في قصر الأونيسكو
وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت في زيارة رسمية
عبداللهيان: أجدد استعداد ايران الدائم لمد جسور التعاون مع الجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية منها
مراسلة المنار: القاضي عقيقي يدعي على سمير جعجع بجرائم القتل والتسبب بالقتل والتحريض عليه في ملف مجزرة الطيونة
مراسل المنار: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة
مراسل المنار: القاضي منصور استدعى حاكم مصرف لبنان للتحقيق معه يوم الاثنين المقبل
القاضية غادة عون تمنع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لمصارف بيروت وعودة والاعتماد المصرفي وmed وSGBL وBLOM
كتلة الوفاء للمقاومة: نستغرب التصريحات المتكلفة على الحقائق التي أعلنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الفاتيكان
الوفاء للمقاومة: مشروع الموازنة المحال من الحكومة تشوبه نواقص وعيوب تستوجب التدارك والتصحيح ليحظى بالقبول
الوفاء للمقاومة: على الحكومة تشكيل هيئة طوارىء لمواجهة التداعيات الخارجية على الوضع الغذائي والصحي والمعيشي ومعالجتها
الوزير علي حمية: أطلقنا مسار إصلاح وإعادة إعمار مرفأ بيروت من خلال العمل على إعداد الهوية القانونية له
الوزير حمية: موضوع كيفية التعاطي مع الإهراءات لن يخضع للتجاذبات المحلية أو الرهانات الخارجية
الامن العام يحذر من استعمال مستندات مزوّرة ووهمية للحصول على جواز سفر
مصادر فلسطينية: إصابة شاب برصاص قوات الإحتلال في الصدر خلال تصدي الشبان لاقتحام حي المعاجين بنابلس
مكتب إعلام الأسرى: إما أن تستجيب إدارة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى أو فإنّ الإضراب عن الطعام سيبدأ غداً
الإطار التنسيقي العراقي: جلسة مجلس النواب العراقي المقررة يوم السبت المقبل لن تتحقق لعدم إكتمال النصاب
الإطار التنسيقي: نؤكد استمرار الحوارات مع بقية القوى الأخرى لتوحيد الأفكار التي تسرع في استكمال الاستحقاقات المقبلة
البيان الختامي للفعالية المركزية للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية: نرفض مسرحية الدعوة إلى ما يسمى بمشاورات الرياض
الخارجية الإيرانية: حرب تحالف العدوان المدمّرة على اليمن تدخل عامها الثامن ما جعل الشعب يعيش أكبر كارثة إنسانية في القرن
الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركوف
الدفاع الروسية: إصابة 60 هدفا عسكريا أوكرانياً خلال الليلة الماضية من بينها نقاط قيادة ومستودعات للذخيرة
الدفاع الروسية: إصابة 9 منظومات دفاع جوي "إس 300" جنوب كييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: كل الاتهامات الغربية لروسيا بارتكاب انتهاكات كانت بلا أدلة
"الناتو": عززنا من دعمنا المالي والعسكري لأوكرانيا وقدَّمنا لها أنظمة دفاع جوي متقدمة وصواريخ مضادة للدروع
الخارجية الصينية: هناك فائز واحد فقط في الأزمة الأوكرانية هو المجمع الصناعي العسكري الأميركي
صحيفة The Print الهندية: السلطات توافق على اقتراح روسي من شأنه أن يسمح بالاستثمار في سندات تصدرها شركات هندية
وزير خارجية أوكرانيا: إذا أذعنت أوروبا لبوتين ودفعت ثمن النفط بالروبل فسيكون ذلك مساعدة للروس على قتلنا
وزير الخارجية الصيني يقوم بزيارة هي الأولى له الى كابول قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء جيران أفغانستان
الخارجية الأفغانية: وزير الخارجية الصيني يعرب عن رفضه للعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان
وكالة الأناضول: أردوغان التقى ماكرون في بروكسل بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام
خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخاً باليستياً
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مراسل المنار: الخميس المقبل سيتم استدعاء رياض سلامة للتحقيق معه بنفس الملفات التي يتصل بها مع شقيقه رجا
منذ 2 ساعة
24 March، 2022
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