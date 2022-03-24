التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2022 - 00:02
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نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال اطلاق الماكينة الانتخابية في جبل لبنان والشمال: السلطة تكليف وأمانة
الشيخ قاسم: موقفنا السياسي سيادي يرفض التبعية للخارج ويد "اسرائيل" لو امتدت الى بلدنا سنكسرها مهما كانت الظروف العالمية
الشيخ قاسم: ندعو شركاءنا لبناء الدولة معنا وسنبذل أقصى الجهد لنساهم في البناء وسنمد أيدينا للجميع
الشيخ قاسم: نؤيد موقف الفاتيكان الداعي للحفاظ على العيش المشترك وأن يكون لبنان وطنا لجميع أبنائه المسلمين والمسيحيين
الشيخ قاسم: موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما قال ان حزب الله حرر الارض منسجم مع صدقه
الشيخ قاسم: نحن لا نتناغم مع السياسة الامريكية بهائيا وسنقترع في هذه الانتخابات للسيادة في وجه الهيمنة الامريكية
النائب حسن فضل الله: باقون نكافح الهدر والفساد ولم تدفعنا الصعوبات الى الإحباط واليأس لأن البديل هو السكوت عن الفساد
النائب فضل الله: واجهنا حملات تضليل وافتراء وتشكيك أغلبها من الفاسدين أنفسهم لتيئيس اللبنانيين وإفقادهم الأمل بالإصلاح
وزير الزراعة عباس الحاج حسن: لا داعي للخوف أو الاحتكار غير المبرر وسنبحث في جلسة الحكومة وضع استراتيجية لزراعة القمح
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: لا نريد طائفاً سياسياً جديداً بمقدار ما نريد طائفاً مالياً جديداً
نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان تعلن رفضها شراء البنزين بالدولار النقدي من الشركات المستوردة وبيعه بالليرة
الرئيس السوري بشار الاسد يستقبل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ويبحث معه العلاقات الثنائية وآخر التطورات
الرئاسة السورية: الرئيس السوري بحث مع عبداللهيان استمرار التعاون في مجال مكافحة الارهاب
حزب الله يشيد بالعملية البطولية التي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان في بئر السبع وأدت الى مقتل عدد من مستوطني الاحتلال
حزب الله: هذه العملية البطولية هي تعبير حقيقي عن روحية الجهاد والمقاومة المتأصلة لدى الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال
حزب الله: المقاومة بكافة أشكالها وعلى امتداد فلسطين من البحر الى النهر هي الطريق الوحيد للنصر والتحرير الكامل
مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت لقيا غرب رام الله
قوات الاحتلال الصهيوني تمنع وصول سيارات الاسعاف لنقل جرحى المواجهات في بلدة بيت لقيا جنوب غرب رام الله
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: اتخذنا قراراً بالامتناع عن استخدام عملات الدول غير الصديقة في نقل الغاز
بوتين: سنواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقاً من حيث الكمية والسعر لأنّ روسيا تحافظ على سمعتها
مندوب روسيا في الامم المتحدة: تداعيات ما يجري الان على البنية السياسية والامنية في اوروبا ستكون خطيرة جدا
فاسيلي نيبينزيا: زملاؤنا الغربيون أصروا على ادراج عناصر مناهضة لروسيا في نص مشروع قرار مجلس الامن
الخارجية الروسية: نجهز قائمة عقوبات انتقامية ضد الاتحاد الاوروبي وبريطانيا
رئيسة المفوضية الاوروبية: نسعى للحصول على تعهد من امريكا بتقديم امدادات اضافية من الغاز المسال لفصلي الشتاء المقبلين
السلطات البولندية تعلن طرد 45 دبلوماسياً روسياً يشتبه بقيامهم بالتجسس
السفير الروسي في بولندا: روسيا ستطرد دبلوماسيين بولنديين وفقا لمبدأ التعامل بالمثل
وزيرة الدفاع الالمانية قدمت لمجلس الامن الاتحادي طلبا لتزويد 2000 قذيفة مضادة للدبابات لأوكرانيا
السلطات البولندية تعلن طرد 45 دبلوماسياً روسياً يشتبه بقيامهم بالتجسس
السفير الروسي في بولندا: روسيا ستطرد دبلوماسيين بولنديين وفقا لمبدأ التعامل بالمثل
المستشار الألماني أولاف شولتس: أي وقف متسرع لواردات الغاز والنفط من روسيا سيؤدي الى ركود في المانيا
التلفزيون الصومالي: هجوم إرهابي يستهدف مجمع هالان الذي يضم مقر الأمم المتحدة في العاصمة مقديشو
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم مع وصول المنخفض الجوي البارد
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
منذ 29 mins
23 March، 2022
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