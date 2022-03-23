ما هي قصة التعيينات القضائية بعد الحديث عن مقايضة وتسوية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2022 - 20:46

ما هي قصة التعيينات القضائية بعد الحديث عن مقايضة وتسوية؟

منذ 7 mins 23 March، 2022
تقارير مصورة - لبنان

ما هي قصةُ التعييناتِ القضائيةِ بعدَ الحديثِ عن مقايضةٍ وتسوية؟

المصدر: قناة المنار

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