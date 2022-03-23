تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها الزوجي في بلدة صبرا ولم تعد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2022 - 19:02

تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها الزوجي في بلدة صبرا ولم تعد

منذ 27 mins 23 March، 2022
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لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة زينب علي فارس (مواليد عام 2004، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 11-03-2022، منزلها الزوجي الكائن في بلدة صبرا إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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