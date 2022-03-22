قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم منزل الشهيد محمد غالب ابو القيعان في حورة بالنقب (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 22 2022 - 19:20

قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم منزل الشهيد محمد غالب ابو القيعان في حورة بالنقب (فلسطين اليوم)

منذ 24 mins 22 March، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات