يعقد النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا عند الساعة 13:00 غدا الأربعاء في مبنى “كتلة الوفاء للمقاومة” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2022 - 19:18

يعقد النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا عند الساعة 13:00 غدا الأربعاء في مبنى “كتلة الوفاء للمقاومة”

منذ 2 ساعة 22 March، 2022
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