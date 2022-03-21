البيت الأبيض: الولايات المتحدة لم تبحث خيار زيارة بايدن لأوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الولايات المتحدة لم تبحث خيار إجراء الرئيس جو بايدن زيارة إلى أوكرانيا. وأوضحت خلال مؤتمر صحافي اليوم الإثنين: “لم نتطرق إلى هذا الخيار”، ردا على سؤال من الصحفيين حول خطط بايدن لزيارة أوكرانيا.

هذا ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأميركي إلى بولندا الجمعة المقبل، حيث يلتقي نظيره أندريه دودا لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية. هذا وفرضت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، فيما علقت شركات كبرى غربية عملها في روسيا.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الإثنين، إن بلاده لا تخطط لتحويل أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لديها إلى أوكرانيا. وقال لودريان خلال المنتدي الإنساني الأوروبي: “لا يعد ذلك تخصيصا لأصول من البنك المركزي الروسي لصالح احتياجات بنك أوكرانيا”.

وفي بداية هذا الشهر، جمدت فرنسا 24 مليار دولار تخص البنك المركزي الروسي. وأعلنت واشنطن في وقت سابق مقاطعة النفط والغاز الروسي؛ كما قررت بريطانيا اتخاذ نفس الخطوة بشكل تدريجي، قبل نهاية العام الجاري. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي، بحلول عام 2030.

وتأتي هذه التطورات استمرار لسلسة العقوبات الغربية العنيفة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.

المصدر: سبوتنيك