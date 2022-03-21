نقابة أصحاب الصهاريج: تحرك الغد قائم اعتبارا من الفجر أمام وزارة الطاقة ومؤتمر صحافي التاسعة والنصف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2022 - 20:42

نقابة أصحاب الصهاريج: تحرك الغد قائم اعتبارا من الفجر أمام وزارة الطاقة ومؤتمر صحافي التاسعة والنصف

منذ 42 mins 21 March، 2022
صهاريج بنزين من ايران الى لبنان
لبنان

علقت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان في بيان، على “البيان الذي تناقله بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي والصادر عن وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة متضمنا أسبابا لا علاقة  لمطلب النقابة وأصحاب الصهاريج بها”.

وأعلنت أنها “غير معنية بهذا البيان المبهم، الذي لا يستند إلى قرار رسمي واضح وموقع من قبل الوزيرين المعنيين، لا سيما ما يتعلق بالمادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الحالي رقم 7/1/أت تاريخ 10/3/2022”.

وأكدت على “جميع أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات أن تحرك يوم غد الثلثاء قائم ومستمر اعتبارا من الفجر أمام وزارة الطاقة والمياه – كورنيش النهر، ويتخلله مؤتمر صحافي، التاسعة والنصف، في مكان الاعتصام لاعلان الخطوات المقبلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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