سورية: التسوية مستمرة في دير الزور والرقة وتستأنف الثلاثاء بريف حلب

تواصلت الاثنين في مركز التسوية بصالة العامل في مدينة دير الزور وبلدة السبخة بريف الرقة في سورية، التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظتين والتي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية فيما ستتواصل التسوية في ريف حلب الثلاثاء بعد توقف لثلاثة أيام بسبب العطلة.

وذكر عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم في دير الزور والسبخة أن “التسوية تتم بكل سهولة ويسر ودون أي عقبات في ظل التسهيلات التي وفرتها الجهات المختصة بالتعاون مع لجان التسوية والوجهاء في مختلف المناطق من خلال تواصلهم مع الأهالي لتسهيل وترتيب وصول المطلوبين الراغبين بالتسوية الى المراكز الخاصة بها بأسهل الطرق”.

المصدر: سانا