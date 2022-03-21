الامام الخامنئي: للمضي نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.. وليغضب الاعداء من صحوة الشعب الايراني

أكد الامام السيد علي خامنئي أن “الباري تعالى هيأ مستلزمات الامل بين الشعب الايراني ونأمل ان يزداد يوما بعد اخر رغم غضب الاعداء”، وشدد على “ضرورة المضي نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من اجل تحقيق النمو الاقتصادي في ايران”.

وقال الامام الخامنئي الاثنين في كلمة بمناسبة العام الايراني الجديد إن “الامل هو الاساس لجميع النشاطات والتقدم وبواعث الامل ليست قليلة ولله الحمد ودعوا الاعداء يشعرون بالغضب جراء صحوة الشعب الايراني”، واشار الى انه “في العقد الماضي واجهنا عددا كبيرا من التحديات الاقتصادية وسوف نفكر بتوفير المزيد من الرفاه الاقتصادي للشعب”، ورأى ان “اليوم الموضوع الاساسي بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين في البلاد هو الاقتصاد”.

واوضح الامام الخامنئي ان “اختيار الاعمال الانتاجية يجب ان ينبع من النظرة المعرفية والعلمية”، وأكد أنه “اذا جعلنا الاعمال المعرفية اساسا للاقتصاد ستعود بالفائدة للبلاد”، واعتبر انه “عندما ترتفع كفاءة المحاصيل الانتاجية فستكون قابلة للتنافس”، وأكد ان “القطاع الزراعي بعيد بنسبة معينة عن الخدمات المعرفية”، واضاف أنه “اذا ما احدثنا تحولا في المجال الزراعي فسيتم تحقيق الامن الغذائي في البلد”، وتابع “اذا أصبح القطاع الزراعي علميا سيتم التغلب على شحة المياه في البلاد”.

وقال الامام الخامنئي “ربما الحظر يؤثر بشكل من الاشكال ولكن لا ينبغي ان يؤثر كثيرا على اقتصاد البلاد”، واضاف “مع وجود الحظر يمكننا ان نجعل الاقتصاد الخارجي مزدهرا من خلال الدخول في اتفاقيات اقليمية كما تفعله الحكومة”، وتابع ان “الشركات المعرفية يجب ان تكون متصلة ببعضها البعض”، وشدد على “ضرورة خلق فرص العمل وان يتم ذلك عبر الشركات المعرفية وان لا نرتكب اخطاء الماضي”.

المصدر: وكالة مهر