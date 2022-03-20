الصحة اللبنانية: تسجيل 361 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2022 - 19:06
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رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: الاستحقاق الانتخابي أصبح أكثر من ضرورة من أجل ضبط الأوضاع في البلد
رعد: الأمريكيون يشنون حرباً بواسطة الاقتصاد على مجتمع المقاومة بهدف استثمار الجوع لانتخاب من يريدونهم في الانتخابات
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: جمهور المقاومة سيشارك في الانتخابات بقوة لإسقاط وصاية السفارات
الشيخ قاووق: الحملات التي يشنها خصوم المقاومة عليها هي دليل عجزهم وفشلهم وكثرة الصراخ تعبر عن كثرة القلق
النائب حسين الحاج حسن: الهيمنة الأميركية على القرارات في لبنان تحول دون توجهه الى خيارات أخرى لمعالجة أزماته
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: المطلوب انتخابياً تأمين أغلبية نيابية قادرة على تنفيذ مشروع سلطة قوية بالداخل
الشيح قبلان: لبنان وسط ضغط أميركي لنهش حدوده البحرية والنفطية والمطلوب أن لا نقول شكراً لإبليس بالطريقة اللبنانية
الشيخ علي الخطيب يطالب الحكومة اللبنانية والقوى السياسية بالمبادرة إلى الانفتاح على سوريا
وزارة الطاقة السعودية تعترف بانخفاض انتاج مصفاة ساينوبك للتكرير بعد عملية كسر الحصار الثانية التي نفذتها القوات اليمنية
وزارة الطاقة السعودية تعترف بتعرض عدد من المرافق في مواقع مختلفة بالمملكة لهجمات بمسيرات
الدفاع الروسية: الطائرات المسيرة الروسية دمرت نحو 70 نقطة عسكرية أوكرانية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أمام الكنيست الاسرائيلي: التهديد الذي يواجه أوكرانيا يشبه ذلك الذي تواجهه "إسرائيل"
زيلنسكي: إسرائيل ومواطنوها داعمون لنا ولمواطنينا والحرب الروسية تمثل مأساة لأوكرانيا ولليهود
وزير الخارجية التركي: هناك أمل لإعلان وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ما لم تتراجع الاطراف عن ما تم التوصل اليه
فاينانشال تايمز: ارتفاع سريع في أسعار الحليب في العالم على خلفية النزاع في أوكرانيا
إعلام العدو: تسريب ايران معلومات عن رئيس الموساد انجاز مهم في حرب السايبر
اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط الخليل بالضفة الغربية المحتلة
بلجيكا: مقتل 6 اشخاص وإصابة 26 آخرين بجراح جراء صدم سيارة لحشد خلال كرنفال في بلدة ستريبي-براكونييه جنوبي البلاد
الإمام السيد علي الخامنئي بمناسبة بداية العام الإيراني الجديد: عنوان العام سيكون "الإنتاج المعرفي المولد لفرص العمل"
الإمام الخامنئي: أهم أحداث العام المنصرم هو اعتراف أميركا بفشلها المخزي في سياسة الضغوط القصوى على الجمهورية الإسلامية
الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني انتصر وحقق النجاح بفعل صموده وأثبت صحة خياراته في مواجهة الاستكبار
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: اصطف الغرب والشرق لمواجهة إيران خلال 8 سنوات والآن يتنافسون لفتح العلاقات معها
الرئيس الإيراني: لا مساومة على أمن ومصالح البلاد وتطوير قدراتنا الدفاعية والصاروخية والفضائية من أولوياتنا
سيرغي لافروف: تعاون روسيا والصين سيتوطد والغرب فقد مصداقيته كشريك اقتصادي
نائب وزير الخارجية الصيني: السبب الجذري للأزمة في أوكرانيا يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة لدى الغرب
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عند اوكرانيا
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عند اوكرانيا
إعلام العدو يتحدث عن اصابة مستوطن جراء عملية طعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة
جنود الاحتلال الصهيوني يطلقون النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن قرب باب الخليل بالقدس المحتلة
لجان المقاومة الفلسطينية: نبارك عملية الطعن في مدينة القدس المحتلة ونعتبرها الرد الرادع لمواجهة جرائم العدو ومستوطنيه
مواجهات بين الشبان الفلسطيين وجنود الاحتلال الصهيوني في مخيم الامعري في رام الله بالاراضي المحتلة
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الشابين أسامة عبد محسن وعلي أبو عطية بعد دهم وتفتيش منزلي ذويهما بمخيم الأمعري
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الصحة اللبنانية: تسجيل 361 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة خلال 24 ساعة
منذ 15 mins
20 March، 2022
الصحة اللبنانية
كورونا في لبنان
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