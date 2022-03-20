النيابة البلجيكية: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الدهس خلال مهرجان جنوب البلاد إلى 6 قتلى (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2022 - 13:44

النيابة البلجيكية: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الدهس خلال مهرجان جنوب البلاد إلى 6 قتلى (روسيا اليوم)

منذ 31 mins 20 March، 2022
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