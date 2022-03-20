نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: روسيا وأوكرانيا نسقتا 7 ممرات إنسانية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2022 - 13:44
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رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: الاستحقاق الانتخابي أصبح أكثر من ضرورة من أجل ضبط الأوضاع في البلد
النائب حسين الحاج حسن: الهيمنة الأميركية على القرارات في لبنان تحول دون توجهه الى خيارات أخرى لمعالجة أزماته
الشيخ نبيل قاووق: الحملات التي يشنها خصوم المقاومة عليها هي دليل عجزهم وفشلهم وكثرة الصراخ تعبر عن كثرة القلق
سانا: الاحتلال الأمريكي ينقل آليات ومعدات عسكرية من قواعده بريف الحسكة إلى شمال العراق
لجان المقاومة الفلسطينية: نبارك عملية الطعن في مدينة القدس المحتلة ونعتبرها الرد الرادع لمواجهة جرائم العدو ومستوطنيه
قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني: الأمن المستدام في الخليج ومضيق هرمز هو خط أحمر
القوات المسلحة اليمنية: قادمون على تنفيذ عمليات عسكرية نوعية لكسر الحصار وستشمل أهدافاً حساسة لم تكن في حسبان التحالف
القوات اليمنية: العملية العسكرية استهدفت عدداً من الأهداف الحيوية والهامة في أبها وجيزان وخميس مشيط وسامطة وظهران الجنوب
القوات اليمنية: نمتلك إحداثيات متكاملة ضمن بنك أهداف خاص يضم عدداً كبيراً من الاهداف الحيوية قد تستهدف في أي لحظة
الدفاع الروسية: الطيران الحربي الروسي دمر خلال الساعات الماضية 59 منشأة عسكرية أوكرانية بينها 3 مراكز قيادة
وزير الخارجية الروسية: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا أفشلت مشروع الغرب المعادي لروسيا
سيرغي لافروف: تعاون روسيا والصين سيتوطد والغرب فقد مصداقيته كشريك اقتصادي
نائب وزير الخارجية الصيني: السبب الجذري للأزمة في أوكرانيا يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة لدى الغرب
سيرغي لافروف: تعاون روسيا والصين سيتوطد والغرب فقد مصداقيته كشريك اقتصادي
نائب وزير الخارجية الصيني: السبب الجذري للأزمة في أوكرانيا يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة لدى الغرب
وزير الخارجية الروسية: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا أفشلت مشروع الغرب المعادي لروسيا
سيرغي لافروف: تعاون روسيا والصين سيتوطد والغرب فقد مصداقيته كشريك اقتصادي
نائب وزير الخارجية الصيني: السبب الجذري للأزمة في أوكرانيا يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة لدى الغرب
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عند اوكرانيا
وزير الخارجية الروسية: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا أفشلت مشروع الغرب المعادي لروسيا
سيرغي لافروف: تعاون روسيا والصين سيتوطد والغرب فقد مصداقيته كشريك اقتصادي
نائب وزير الخارجية الصيني: السبب الجذري للأزمة في أوكرانيا يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة لدى الغرب
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عند اوكرانيا
سيرغي لافروف: تعاون روسيا والصين سيتوطد والغرب فقد مصداقيته كشريك اقتصادي
نائب وزير الخارجية الصيني: السبب الجذري للأزمة في أوكرانيا يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة لدى الغرب
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عند اوكرانيا
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عند اوكرانيا
إعلام العدو يتحدث عن اصابة مستوطن جراء عملية طعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة
جنود الاحتلال الصهيوني يطلقون النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن قرب باب الخليل بالقدس المحتلة
لجان المقاومة الفلسطينية: نبارك عملية الطعن في مدينة القدس المحتلة ونعتبرها الرد الرادع لمواجهة جرائم العدو ومستوطنيه
مواجهات بين الشبان الفلسطيين وجنود الاحتلال الصهيوني في مخيم الامعري في رام الله بالاراضي المحتلة
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الشابين أسامة عبد محسن وعلي أبو عطية بعد دهم وتفتيش منزلي ذويهما بمخيم الأمعري
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: روسيا وأوكرانيا نسقتا 7 ممرات إنسانية (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
20 March، 2022
اخبار اوكرانيا
ممرات انسانية
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