حمدان: معركتنا مع أولئك الذين يحاولون النيل من تضحيات الشهداء

قال عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان “نحن اليوم نعيش مرحلة صعبة ودقيقة للغاية، وان ما نتعرض له اليوم في ظل الانتخابات النيابية وما نسمعه من شعارات تسيء لتضيحاتنا يؤكد أن البعض أخذ خياره في المواجهة والتحدي والتماهي مع الخطاب الصهيوني”.

وفي كلمة له خلال حفل نظمه مكتب شؤون المرأة في حركة أمل إقليم الجنوب، تكريميا لأمهات وزوجات الشهداء، لمناسبة عيد الأم، أكد حمدان أن حركة أمل “تخوض الإنتخابات النيابية بزخم وقوة ولا مساومة أو مهادنه أمام المشاريع التي تريد النيل من وطننا وقيمنا وتضحياتنا، وعن الأصوات التي بدأت تسمع هنا وهناك فإننا نقول أمام أهلنا وأمام أمهات شهداءنا أن المعركة هي معركة وجود ومصير ومشروع. هذا المشروع الذي عمد بدماء الشهداء وتضحيات المقاومين ونحن على أتم الإستعداد لتقديم كل ما نملك من أجل الحفاظ على ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام