حسن عزالدين: نعمل للحصول على أغلبية وازنة في المجلس

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين على “دور الإمام الصدر في بناء المجتمع المقاوم سنة 1970 في بيان المجلس الشرعي الإسلامي آنذاك، وتدريب أبناء الجنوب على القيام بواجبهم المقدس وحمل السلاح ضد العدو الصهيوني وبناء الملاجىء، والسعي إلى وحدة المسلمين والتعاون بين الطوائف كافة”.

وأشار خلال احتفال في حسينية بلدة برج الشمالي لمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج)، إلى أن “المقاومة الإسلامية قدمت التضحيات من خيرة أبنائها وقدم قادتها شهداء، وأسست دماء السيد عباس والشيخ راغب حرب قواعد المقاومة الصلبة وعملت على وحدة الأمة”. وقال: “شهادة السيد عباس كانت لهدفين هما مقاومة العدو الصهيوني ومقاومة الإهمال والحرمان وحماية المستضعفين والفقراء والدفاع عنهم، وبذلك أنجزت المقاومة حماية لبنان كما حماية الثروة النفطية والغازية وتحقيق الأمن والاستقرار”.

وفي موضوع الانتخابات، تحدث عن “أهمية التحالفات الوطنية مع الحلفاء في تشكيل اللوائح وإزالة كل المعوقات من أمامها لجعل اللائحة قوية ومتماسكة وقادرة على المنافسة للفوز بالمقاعد في الدوائر الانتخابية”. وشدد على “العمل للحصول على أغلبية وازنة في المجلس النيابي تستطيع انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة تنقل لبنان من حال الانهيار إلى بداية معالجة حقيقية لبناء دولة المواطنة وحماية ثروات لبنان والانفتاح على خيارات اقتصادية تخرجه من أزماته إلى بناء دولة قوية عادلة ترعى شؤون مواطنيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام