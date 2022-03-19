الخارجية التركية: الوضع في أوكرانيا يؤكد ضرورة إصلاح نظام الأمم المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 19 2022 - 16:40

الخارجية التركية: الوضع في أوكرانيا يؤكد ضرورة إصلاح نظام الأمم المتحدة

منذ 1 ساعة 19 March، 2022
وزير الخارجية التركي جاويش اوغلو
تركيا - عربي وإقليمي

صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو، أن الوضع في أوكرانيا أظهر أن نظام الأمم المتحدة يحتاج إلى إصلاحات.

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي بعد محادثاتهه مع نظيره الياباني، يوشيماسا هياشي، اليوم السبت: “قمنا بتبادل الآراء فيما يخص التطورات الأخيرة في أوكرانيا. ويظهر الوضع هناك من جديد أن نظام الأمم المتحدة يحتاج إلى إصلاحات”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها تركيا عمل منظمة الأمم المتحدة. فيعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كل عام تقريبا عن هذه الحاجة خلال حضوره الاجتماعات السنوية الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة