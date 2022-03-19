ميقاتي: تم تكليف وزير العدل بتقديم رؤية تؤمن حسن سير العمل في القضاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 19 2022 - 14:24

ميقاتي: تم تكليف وزير العدل بتقديم رؤية تؤمن حسن سير العمل في القضاء

منذ 1 ساعة 19 March، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة