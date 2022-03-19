ميقاتي: تم تكليف وزير العدل بتقديم رؤية تؤمن حسن سير العمل في القضاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2022 - 14:24
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مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة في السراي الحكومي يبحث خلالها موضوع المصارف وعمل السلطة القضائية
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد الجلسة: مجلس الوزراء لم يجتمع لحماية اي قطاع وانما لحفظ التوازنات في البلد
الرئيس ميقاتي: نؤكد الحرص على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في شأن القضاء بتاتاً
الرئيس ميقاتي: تم تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الاوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل قد يعتري عملها
ميقاتي: تكليف وزير المالية الطلب من مصرف لبنان اتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم تحديد سقوف السحب للرواتب الموطنة لدى المصارف
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: نرفض أي معالجة لقضية المصارف على حساب أموال المودعين
الرئيس السوري بشار الاسد يبحث مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد في الامارات العلاقات الثنائية
الرئيس الأسد: الإمارات دولة لها دور كبير نظرا للسياسات المتوازنة التي تنتهجها تجاه القضايا الدولية
الرئيس الأسد: العالم يتغير ويسير لمدة طويلة باتجاه حالة اللااستقرار فالدول يجب أن تتمسك بمبادئها وسيادتها ومصالح شعوبها
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد: سوريا تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي وموقف الإمارات ثابت في دعم وحدة أراضيها
بن زايد: نشدد على ضرورة انسحاب كلّ القوات الأجنبية الموجودة بشكل لا شرعي على الأراضي السورية
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم: الإمارات حريصة على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البناء مع سوريا
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم: نأمل أن يعم الأمن والسلام كافة أرجاء سوريا وأن يسودها الاستقرار والازدهار
رئيس الوزراء النرويجي: مقتل 4 من قوات المارينز الامريكية في تحطم طائرة خلال تدريب عسكري للنيتو
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 69 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الماضية واسقاط 12 طائرة مسيرة
الدفاع الروسية تعلن تدمير مراكز الاستخبارات اللاسلكية والالكترونية للقوات المسلحة الاوكرانية في أوديسا جنوب اوكرانيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدعو إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو
إعلام العدو يتحدث عن اصابة مستوطن جراء عملية طعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة
جنود الاحتلال الصهيوني يطلقون النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن قرب باب الخليل بالقدس المحتلة
مواجهات بين الشبان الفلسطيين وجنود الاحتلال الصهيوني في مخيم الامعري في رام الله بالاراضي المحتلة
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الشابين أسامة عبد محسن وعلي أبو عطية بعد دهم وتفتيش منزلي ذويهما بمخيم الأمعري
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
إيران: تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بأجهزة إستخبارية معادية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد
الحرس الثوري الإيراني: من حقنا ضرب مقرات الصهاينة التي تستهدف أمننا وهذا خط أحمر لنا
فرق الإنقاذ الإيرانية تنقذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن سفينة الشحن الإماراتية الغارقة قبالة السواحل الإيرانية
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة وإيران قريبتان من التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول في الاستخبارات: إسرائيل نفّذت عمليات ضد إيران انطلاقا من كردستان العراق
نيويورك تايمز: طائرات مسيرة إسرائيلية هاجمت مصنعاً إيرانياً للطائرات المسيرة في كرمنشاه في 12 شباط / فبراير الماضي
فرق الإنقاذ الإيرانية تنقذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن سفينة الشحن الإماراتية الغارقة قبالة السواحل الإيرانية
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
ميقاتي: تم تكليف وزير العدل بتقديم رؤية تؤمن حسن سير العمل في القضاء
منذ 1 ساعة
19 March، 2022
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