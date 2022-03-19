احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 5 حوادث: قتيل و9 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 19 2022 - 09:22

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 5 حوادث: قتيل و9 جرحى

منذ 36 mins 19 March، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة