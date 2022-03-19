احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 5 حوادث: قتيل و9 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2022 - 09:22
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الامين العام لحزب الله: أنا أنفي بشكل قاطع وجود مقاتلين وخبراء من حزب الله في اوكرانيا يقاتلون الى جانب القوات الروسية
السيد حسن نصرالله: لم يذهب احد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير الى هذه الساحة او أي ساحة من ساحات هذه الحروب
السيد حسن نصرالله: يجب ان نطالب الدولة اللبنانية والحكومة بأن تشكل هيئة طوارئ لان تداعيات الحرب وصلت الى لبنان والمنطقة
اجتماع جمع الرؤساء الثلاثة في بعبدا حيث تم البحث في الرد اللبناني على ورقة المبعوث الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية
بعبدا: الرؤساء الثلاثة أكدوا أن ملف ترسيم الحدود الجنوبية وطني بامتياز ويجب ابعاده عن جميع التجاذبات السياسية
بعبدا: الرؤساء بحثوا الملاحظات حول اقتراح المبعوث الاميركي للوصول الى موقف يضمن سيادة لبنان الكاملة على حدوده البحرية
الرئيس ميشال عون: ما قيل عن مواجهات بين بعبدا ومسؤولين مصرفيين هي معارك وهمية نسجت لربطها زوراً بالاستحقاق الانتخابي
الرئيس نجيب ميقاتي: يحق للقضاء البحث في أي ملف مصرفي لكن الأساليب الشعبوية والبوليسية تسيء للقضاء والنظام المصرفي
تكتل نواب بعلبك الهرمل: افتتاح منفذ مطربا الحدودي بين لبنان وسوريا خطوة ايجابية من الحكومة لتحريك العجلة الاقتصادية
جمعية المصارف تعلن الاضراب التحذيري يومي الاثنين والثلثاء المقبلين "للتنبيه الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة"
جمعية المصارف: نطالب بتصحيح الخلل الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول باسرع وقت ممكن واقرار خطة التعافي
الرئيس السوري بشار الاسد يزور الامارات ويلتقي رئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم ويبحث معه العلاقات الثنائية
ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير البحريني ينظم معرضاً فنياً في الضاحية الجنوبية لبيروت يحاكي واقع شعب البحرين
الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبلغ المستشار الألماني أن كييف تعمل على تأخير مفاوضات السلام
المندوب الروسي لدى مجلس الامن: اكتشفنا معلومات عن تنفيذ سلطات كييف مشاريع خطرة ضمن برنامجها العسكري البيولوجي
فاسيلي نيبينزيا: لدينا وثائق تؤكد تمويل واشنطن واشرافها المباشر على برنامج كييف البيولوجي العسكري
قوات الاحتلال الصهيوني تقمع مسيرة للمواطنين الفلسطينيين في كفر قدوم شرق قلقيلية مستخدمة الرصاص المطاطي والقنابل الغازية
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الشابين الفلسطينيين فارس ومحمود عويسات في حي رأس العامود بالقدس المحتلة
اعلام العدو: نقترب من واقع استراتيجي جديد تعود فيه ايران الى الاتفاق النووي ما لم يحدث تغيير في آخر لحظة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وكالة ايسنا الإيرانية: للمرة الأولى يستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لانتاج المادة الخام للأدوية المشعة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
إيران: تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بأجهزة إستخبارية معادية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد
الحرس الثوري الإيراني: من حقنا ضرب مقرات الصهاينة التي تستهدف أمننا وهذا خط أحمر لنا
فرق الإنقاذ الإيرانية تنقذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن سفينة الشحن الإماراتية الغارقة قبالة السواحل الإيرانية
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة وإيران قريبتان من التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول في الاستخبارات: إسرائيل نفّذت عمليات ضد إيران انطلاقا من كردستان العراق
نيويورك تايمز: طائرات مسيرة إسرائيلية هاجمت مصنعاً إيرانياً للطائرات المسيرة في كرمنشاه في 12 شباط / فبراير الماضي
فرق الإنقاذ الإيرانية تنقذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن سفينة الشحن الإماراتية الغارقة قبالة السواحل الإيرانية
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 5 حوادث: قتيل و9 جرحى
منذ 36 mins
19 March، 2022
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