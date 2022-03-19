عناوين وأسرار الصحف 19-3-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 19-3-2022.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ الأسلحة البيولوجية: موسكو تهاجم بالوثائق

ـ «حزب المصرف»: الثورة المضادّة

ـ لبنان يرفض طرح هوكشتين: لنعد إلى الناقورة

ـ انتخابات إقليم الخروب: هل يفعلها وهاب؟

صحيفة الجمهورية

ـ الترسيم: عودة الى إتفاق الإطار

ـ هل باتت استقالة ميقاتي مطروحة؟

ـ مسؤول سابق في صندوق النقد: آخر فرصة للبنان قبل الانهيار

صحيفة اللواء

ـ إضراب المصارف: ربط نزاع مع الحكم والدولة وقرارات عون

ـ المرتضى يلغي قرار هدم الإهراءات.. ووفاة غامضة لصاحب شركة مكتف للصيرفة

ـ موسكو وكييف «قطعتا نصف الطريق» في المفاوضات

ـ بوتين يُطمئن الروس: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا

ـ شي لبايدن: علاقاتنا لم تتجاوز بعد التحديات الخطرة

أسرار الصحف:

الجمهورية

سُئل أحد النواب عن سبب عزوفه عن الترشح للإنتخابات فقال: لقد تأخرت أربع سنوات.

إعتذر نائب مستقيل عن عدم ضم وزير سابق للائحته إرضاء لرئيس حزب.

لم يحسم تيار إسم مرشحه للإنتخابات في إحدى الدوائر لأنه لم يحسم بعد طائفته ويدرس مواجهة نائب مرشح بمرشح من الطائفة نفسها.

اللواء

تردّد أن بحثاً في الاجتماع الثلاثي تطرق إلى احتمالات تأثر الوضع الحكومي بالاشتباك القضائي- المصرفي.

يتولى نائب بيروتي سابق التوسط في المفاوضات الجارية من أجل الخروج بلائحة تضم نخبة من المرشحين في الدورة الماضية.

نجح الإتجاه الداعي إلى ردّ تدريجي من قِبل المصارف على إجراءات قضائية، بعد الإعلام عن عقد جلسة لمجلس الوزراء.

المصدر: الصحف اللبنانية