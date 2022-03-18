الكرملين: بوتين سيجري اليوم اتصالاً هاتفياً مع ماكرون (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2022 - 13:46

الكرملين: بوتين سيجري اليوم اتصالاً هاتفياً مع ماكرون (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 18 March، 2022
أخبار موقع المنار

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