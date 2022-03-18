الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي : مشاورات يمنية – يمنية في الرياض بمن يقبل الدعوة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان المشاورات اليمنية ـ اليمنية المقررة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري ستكون تحت مظلته، وسيكون مركزها في مقر الأمانة بالرياض.

وقالت الامانة العامة ان هذه المشاورات ستُعقد بمن يقبل الدعوة التي ستوجه للأطراف اليمنية كافة، وذلك بهدف بحث مستقبل الأزمة، والتوصل الى وقف لإطلاق النار برعاية أممية ودعم خليجي. وفي بيان لها اعتبرت الامانة العامة للمجلس ان أي مشاورات يمنية لا يشارك فيها الجميع، بمن فيهم الحوثيون لن تحقق السلام بحسب تعبيرها.

وجاء في البيان ان هذه المشاورات لا علاقة لها باتفاق الرياض وإنما هي مشاورات يمنية يمنية، ستؤسس آليات للعمل الإنساني والمستقبل السياسي.

المصدر: مواقع