وزارة الخارجية الصربية: الغرب ومن خلال تصرفاته يساعد في تشكيل نظام عالمي جديد دون هيمنته – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2022 - 23:10

وزارة الخارجية الصربية: الغرب ومن خلال تصرفاته يساعد في تشكيل نظام عالمي جديد دون هيمنته

منذ 21 mins 17 March، 2022
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