لجنة المال أنهت مناقشة موازنة 3 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية في لبنان جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس موازنات وزارات الاقتصاد والاتصالات والأشغال واقرارها، في حضور وزراء المالية يوسف خليل، الاقتصاد امين سلام، الاتصالات جوني القرم والاشغال العامة علي حميه، والنواب الاعضاء.

وبعد الجلسة اعلن كنعان ان “اللجنة انهت مناقشة موازنات وزارات الاقتصاد والاتصالات والأشغال، واصدرت توصيات واحالت الثغرات بالاعتمادات الى جلسة ختامية الأسبوع المقبل”.

واعطى كنعان “مثلا عن مديرية النقل الجوي”، ولفت الى ان “هناك امور عدة تتعلق بصيانة المطار وغيرها يجب ان تكون ملحوظة، ونحن ملزمون بتأمين ايراداتها، كذلك موضوع الاتصالات الذي هو موضوع استراتيجي واساسي وكلنا نعلم ما معنى صفر اتصالات”.

واعتبر كنعان ان “هذه المواضيع ومواضيع اخرى احيلت الى الجلسة الختامية التي ستكون درب جلجة بين الصحة والدفاع وتغذية العسكر وبين الاتصالات والاشغال والنقل وغيرها”، واكد انه “لا يمكن إعداد موازنة شكلية تحمل مشكلة بنيويا ونقول للناس إننا أقرينا موازنة، فاذا كانت الوردات قائمة على منصة صيرفة لن يكون هناك واردات لانه كما ارى لن يتخذ المجلس النيابي هذا القرار”.

واشار كنعان الى ان “اللجنة أصدرت توصية تطالب وزارة المالية بالتدقيق في محاسبة شركة ليبان بوست منذ ارساء عملية التلزيم في العام 1998 حتى نهاية العام 2021، ومطابقة ارقامها مع العائدات المحولة الى الدولة”، ولفت الى ان “اللجنة اصدرت توصية ثانية تطالب بتطبيق أحكام قانون حماية الاستهلاك وخصوصا تلك المتعلقة بمراقبة تطبيق احكامه من قبل عناصر الضابطة العدلية ووزارات الزراعة والسياحة والصحة والداخلية وادارة الجمارك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام