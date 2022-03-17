الخارجية الصينية: تصريحات بلينكن بشأن موقفنا من روسيا تكشف عقلية الحرب الباردة والمواجهة الجماعية لدى واشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2022 - 16:18

الخارجية الصينية: تصريحات بلينكن بشأن موقفنا من روسيا تكشف عقلية الحرب الباردة والمواجهة الجماعية لدى واشنطن

منذ 14 mins 17 March، 2022
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