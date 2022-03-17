الوزير حميه في كتاب الى مصرف لبنان : لإصدار تعميم يلزم المصارف تسهيل سحب موظفي وزارة الأشغال كامل رواتبهم الشهرية وملحقاتها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2022 - 16:18
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وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان يبحثان في موسكو مستجدات الوضع في أوكرانيا
لافروف يقول إنه أوضح لنظيره الإماراتي إحجام الحكومة الأوكرانية عن التفاوض مع موسكو
بن زايد: مستعدون للتواصل مع جهات الأزمة لتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي ويجب ضمان استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية
الرئيس الروسي: إعادة توحيد شبه جزيرة القرم وروسيا كان قراراً صحيحاً ويكفي النظر لما يحدث في دونباس لإدراك ذلك
بوتين: العقوبات على موسكو رداً على عمليتها في أوكرانيا تجذب الكثير من المشاكل لكنها توفر في الوقت نفسه فرصاً مالية جديدة
الدفاع الروسية: إسقاط مروحيتين أوكرانيتين و12 مسيرة وتدمير 11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات في يوم واحد
الدفاع الروسية: تدمير مستودع عسكري باستخدام أسلحة عالية الدقة في مقاطعة روفينسك
الدفاع الروسية: تدمير كتيبة من منظومات أس 300 للدفاع الجوي التابعة للقوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي
المتحدث باسم الكرملين ينفي أن تكون روسيا وأوكرانيا اقتربتا من توقيع اتفاق ويؤكد أن العمل على ذلك لا يزال مستمرا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: المفاوضات مع أوكرانيا مستمرة وتناقش الملفات العسكرية والسياسية
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يواصل فرض العقوبات وتدمير العلاقات الاقتصادية وهو استدرج أوكرانيا لكي تبدأ بالحرب
الخارجية الروسية: توريد الأسلحة من أميركا لأوكرانيا سيصبح عاملاً مزعزعاً للاستقرار وقد تكون له عواقب وخيمة
رئيس الوزراء الروسي: قرارات حكومية بزيادة قيمة المدفوعات الاجتماعية للمواطنين على خلفية الأزمة الاقتصادية
مجلس الأمن الروسي: أوروبا وواشنطن لا تريدان روسيا قوية وتعملان على إضعافها
مستشار الرئيس الأوكراني: موقف الرئيس زيلينسكي لم يتغير بشأن ضرورة الاعتراف بحدود أوكرانيا كما كانت منذ عام 1991
الرئيس الاميركي جو بايدن: العالم متّحد في دعم أوكرانيا ومصممون على أن يدفع بوتين ثمناً باهظاً لمهاجمتها
البيت الأبيض: الرئيس الأميركي سيجري اتصالاً بنظيره الصيني غداً لمناقشة الحرب على أوكرانيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك
الخارجية الصينية: نرفض تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن امتناع بكين عن إدانة روسيا
الخارجية الصينية: تصريحات بلينكن بشأن موقفنا من روسيا تكشف عقلية الحرب الباردة والمواجهة الجماعية لدى واشنطن
رابطة المودعين تصف تحذيرات مصرف فرنسبنك وأصحاب الرأي من تداعيات الإجراء القضائي على مصالح بقية المودعين بالكاذبة
رابطة المودعين: إدارة "فرنسبنك" تتشبث بمواجهة القضاء بالتضليل والتحقير بدلا من رضوخها للقانون وتسليم الودائع لأصحابها
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة مساء اليوم لمناقشة الأوضاع الانسانية في أوكرانيا
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة وإيران قريبتان من التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول في الاستخبارات: إسرائيل نفّذت عمليات ضد إيران انطلاقا من كردستان العراق
نيويورك تايمز: طائرات مسيرة إسرائيلية هاجمت مصنعاً إيرانياً للطائرات المسيرة في كرمنشاه في 12 شباط / فبراير الماضي
فرق الإتقاذ الإيرانية تنقذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن سفينة الشحن الإماراتية الغارقة قبالة السواحل الإيرانية
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
نيويورك تايمز: طائرات مسيرة إسرائيلية هاجمت مصنعاً إيرانياً للطائرات المسيرة في كرمنشاه في 12 شباط / فبراير الماضي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمن التونسي اعلن تمكنه من الكشف عن خليتين إرهابيتين
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مصدر عسكري يمني: استمرت العملية في حرض يومين كاملين وأدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 500 عنصر من قوى العدوان
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الوزير حميه في كتاب الى مصرف لبنان : لإصدار تعميم يلزم المصارف تسهيل سحب موظفي وزارة الأشغال كامل رواتبهم الشهرية وملحقاتها
منذ 18 mins
17 March، 2022
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