الوزير حميه في كتاب الى مصرف لبنان : لإصدار تعميم يلزم المصارف تسهيل سحب موظفي وزارة الأشغال كامل رواتبهم الشهرية وملحقاتها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2022 - 16:18

الوزير حميه في كتاب الى مصرف لبنان : لإصدار تعميم يلزم المصارف تسهيل سحب موظفي وزارة الأشغال كامل رواتبهم الشهرية وملحقاتها

منذ 18 mins 17 March، 2022
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