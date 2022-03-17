سورية: مراكز التسوية في ديرالزور والرقة وحلب استقبلت العشرات

استقطبت مراكز التسوية في ديرالزور والرقة وحلب الخميس عشرات المطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم من المشمولين ببنود الاتفاق الذي طرحته الدولة على الرغم من كل العراقيل التي تضعها ميليشيا “قسد” ومرتزقة الاحتلال التركي لمنع وصولهم إلى مراكز التسوية.

ولفتت وكالة “سانا” السورية للانباء الى ان “مراكز التسوية في السبخة بريف الرقة الشرقي وبدير حافر وتل عرن بريف حلب الشرقي استقبلا اليوم العشرات من الراغبين بتسوية اوضاعهم مستفيدين من العفو الذي شملهم وأتاح الفرصة أمامهم للعودة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعد تسوية أوضاعهم”.

المصدر: سانا