إضراب عام لنقابة اصحاب الصهاريج وموزعي نقل المحروقات الثلاثاء المقبل

عقدت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي وموزعي نقل المحروقات في لبنان جمعية عمومية الخميس في مقر الاتحاد العمالي العام، برئاسة رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس ورئيس النقابة ابراهيم سرعيني، وحضور أمين سر نقابة أصحاب المحطات حسن جعفر ورئيس نقابة الشاحنات في لبنان شفيق القسيس وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا وحشد من أصحاب الصهاريج من مختلف المناطق اللبنانية.

وفي نهاية الجمعية العمومية، وافق المجتمعون وبالإجماع على تنفيذ الإضراب العام يوم الثلاثاء المقبل في 22 آذار على جميع الأراضي اللبنانية، والتجمع أمام وزارة الطاقة والمياه على أن تعلن الخطوات التصعيدية المقبلة خلال النهار نفسه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام