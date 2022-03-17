الدفاع الجزائرية تعلن القبض على 7 إرهابيين بولاية سكيكدة شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الخميس، القبض على 7 إرهابيين والعثور على جثة إرهابي آخر أُصيب خلال عملية أمنية سابقة وذلك بولاية سكيكدة شرقي البلاد. وذكرت الدفاع الجزائرية، في بيان أن ذلك يأتي “في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات قواتنا المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط بغابة واد الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة”.

وقبل نحو شهر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مقتل 7 إرهابيين خلال عملية بحث وتمشيط بولاية سكيكدة شمالي البلاد. يذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية نعت في أواخر كانون الثاني/يناير الفائت، عسكريين اثنين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد “مواجهات مسلحة مع جماعة إرهابية، في ولاية تمنراست جنوبي البلاد”.

المصدر: سبوتنيك